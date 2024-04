Padre ostaggio israeliano a Roma: “L’Onu a senso unico sul conflitto”

Alon Nimrodi alla stampa: “I palestinesi non esistono davvero”

Roma, 8 apr. (askanews) – “Le Nazioni Unite guardano in un’unica direzione, si preoccupano soltanto dei palestinesi e non si preoccupano di Israele, non si curano dell’umanità”. Lo ha denunciato, durante una conferenza stampa a Roma, Alon Nimrodi, padre di Tamir Nimrodi, soldato 19enne rapito dalla base di Cogat lo scorso 7 ottobre da Hamas.”In sede Onu la maggior parte delle dichiarazioni sono state contro Israele: non hanno parlato di Russia, non hanno parlato di Siria, Iran, Iraq”, ha sottolineato Alon Nimrodi parlando della posizione del Palazzo di Vetro sul conflitto in Medio Oriente e sulle risoluzioni, “Sono ciechi, hanno occhi soltanto per i palestinesi”.Poi ha aggiunto: “Sapete che i palestinesi non esistono davvero: il popolo ebraico c’era prima dei palestinesi, potete chiedere ai palestinesi della loro storia, del loro Paese, di mostrarvi la loro bandiera prima del 1948, chi era il loro leader. Lo ignorano, perchè non c’era. Chiedete a tutti gli israeliani, tutti gli ebrei, tutto questo e chiunque vi potrà rispondere. Le Nazioni Unite guardano a senso unico”.