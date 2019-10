Padre Pio, a Napoli il saio delle stimmate: sarà esposto nei luoghi frequentati dal Santo

Si concluderà il 22 e il 23 ottobre con due giornate a Napoli, in alcuni dei luoghi in cui Padre Pio visse la sua esperienza militare durante la prima guerra mondiale, la “peregrinatio” dell’abito delle stimmate del santo di Pietralcina, iniziata l’11 marzo 2018 nella Cattedrale di Manfredonia e organizzata dal team dell’animazione giovanile vocazionale del Santuario di san Giovanni Rotondo per commemorare il centenario dell’evento mistico, avvenuto il 20 settembre 1918.

In questo anno e mezzo, la teca contenente il saio è stata venerata in numerose e significative realtà nazionali ed estere. A Napoli il saio sarà esposto in tre luoghi.

Il 22 ottobre, alle ore 9.30 è previsto l’arrivo alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Egiziaca a Focella mentre nel pomeriggio, a partire dalle ore 18.30, presso il convento di Sant’Eframo Vecchio dove sono previste messe e momenti di venerazione della reliquia. Il 23 ottobre la teca con il saio sarà esposta, a partire dalle ore 10 presso il Liceo “Vico”. Alle ore 20,00 la partenza per San Giovanni Rotondo.