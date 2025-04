Padula entra nell’Aggregazione di Comuni per il turismo archeologico europeo

Il Consiglio comunale di Padula ha approvato l’accordo per la costituzione di una “Aggregazione di Comuni per il Turismo Archeologico Europeo”, firmato dalla sindaca Michela Cimino, e che riunirà le amministrazioni locali dei comprensori del Vallo di Diano, Alburni, Golfo di Policastro e Cilento centrale.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione nei mesi scorsi tra i territori coinvolti, con il Comune di Ascea nel ruolo di capofila, mira a promuovere in modo unitario il patrimonio archeologico e culturale di un’area tra le più̀ ricche e suggestive del Mezzogiorno, in sinergia con le politiche regionali e i canali europei dedicati al turismo culturale.

Inoltre, il progetto intende valorizzare, in modo integrato, i siti archeologici e museali distribuiti lungo la fascia costiera e le aree interne, creando una rete che possa attrarre maggiori flussi turistici.

Cuore pulsante dell’accordo sarà la cabina di Regia, organismo operativo che coordinerà le attività della nuova aggregazione, dalla progettazione alla promozione, fino alla richiesta di finanziamenti presso Regione Campania ed enti europei per lo sviluppo di un piano quadriennale di azioni. Tra le priorità: la formazione delle comunità locali, l’apertura a nuovi Comuni dotati di rilevanti testimonianze storiche, e il dialogo con altre realtà europee che condividono un’eredità archeologica comune.

Durante la seduta consiliare del 14 aprile, l’assessore Antonio Fortunati ha illustrato i contenuti dell’accordo, sottolineando come la cooperazione tra le aree costiere e quelle interne sia un passo strategico per valorizzare il territorio nel suo insieme. “Non solo tutela del passato, ma costruzione di un futuro possibile per i nostri giovani”, ha dichiarato.

“Con questo atto – comunica una nota del Comune salernitano – – Padula conferma il proprio impegno nella promozione culturale e nello sviluppo di un turismo integrato, autentico e legato alle radici profonde della storia mediterranea”.