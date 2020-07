Paesaggi in movimento, immagini e versi in mostra a Massa Lubrense

di Maria Carla Tartarone Realfonzo

In questi giorni a Massa Lubrense nel suggestivo sito di Torre Fossa Lo Papa, a cura di Maria Savarese, è in esposizione la mostra “Paesaggi in movimento” di tre artisti che hanno inteso mettere in evidenza la bellezza dei luoghi: il percorso per giungere alla Torre è arricchito da alberi che l’artista Donatella Spaziani, nota per aver già creato un analogo percorso per l’Orto Botanico di Parma, orna il sito con “La voce dei poeti”: Tra le foglie degli alberi l’artista ha sistemato piccole sculture in cui ha inserito altoparlanti dai quali si . possono ascoltare i melodici versi dei poeti. I poeti coinvolti sono Giovanna Marmo, Carmen Gallo, Vittorio Zollo, Camillo De Felice, Tommaso Ottonieri, Mariano Baino, Eugenio Lucrezi, aiutato dai suoni di Tonino Taiuti e Luigi Trucillo: I versi creati in passato,sono stati adeguati dai poeti al triste momento della pandemia per accompagnare, in un momento di speranza, i visitatori al culmine del paesaggio, alla Torre, dove si possono poi ammirare le opere degli altri artisti: Cesare Accetta, noto fotografo legato al Teatro e alla figura femminile che ha esposto anche al MADRE, che ha realizzato una serie di fotografie, “Memini”, affascinanti in cui il soggetto è anche il luogo, La Torre. Partecipa alla Mostra anche Fabio Donato, illustre professore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, che ha portato molte sue famose fotografie, adatte al contesto, tratte dal suo Archivio. Questa mostra, in cui si evidenziano anche immagini femminili, leggiadre, vuole condurre innanzi tutto i visitatori ai luoghi, spesso da noi sconosciuti, della nostra costiera magnifica, a quei luoghi spesso trascurati, amati fin dal Settecento dai visitatori stranieri, che in seguito al divulgarsi in Europa del “Gran Tour”, diffuso tra i giovani doviziosi, fece conoscere le nostre ricchezze naturali e la nostra cultura all’intera Europa.