Paesi Bassi, open day ad Amsterdam per scoprire lingua, cultura e sapori made in Italy

“Scopri l’Italia con noi! L’Istituto Italiano di Cultura apre le sue porte per un’intera serata dedicata alla lingua, alla cultura e ai sapori italiani. Un’occasione unica per conoscere i nostri corsi di lingua, i nostri insegnanti, le nostre attività e vivere un’esperienza tutta italiana”. Recita così la locandina che sul sito dell’Istituto di Cultura Italiano ad Amsterdam promuove l’iniziativa in programma per oggi. Al centro della proposta c’è una lezione introduttiva per scoprire il piacere di imparare l’italiano. L’Istituto ha organizzato quiz per mettere alla prova con curiosità, cultura e tradizioni italiane. Ad accompagnare le curiosità preziose degustazione di specialità italiane accompagnate da musica dal vivo.