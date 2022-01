Paestum, il sindaco Franco Alfieri plaude alla nomina di Tiziana D’Angelo alla guida del Parco archeologico

“Con grande piacere apprendo della nomina dell’archeologa Tiziana D’Angelo alla guida del Parco archeologico di Paestum e Velia. In attesa di incontrarla di persona, ho appena avuto modo di congratularmi telefonicamente con lei per la prestigiosa e meritata designazione”. Lo dichiara Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum, commentando la nomina di D’Angelo a direttrice del Parco archeologico di Paestum e Velia annunciata dal ministro della Cultura Dario Franceschini. “Siamo certi che, come avvenuto in questi anni, l’amministrazione comunale di Capaccio Paestum continuerà a portare avanti con il Parco una preziosa e proficua collaborazione. A lei l’augurio di buon lavoro da parte mia e dell’intera comunità”, conclude Alfieri.