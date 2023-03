Paestum Wine Fest, il salone enologico del sud premiato a Matera

Consegnati ieri, nel corso dei Wines Awards 2023 alla ‘UnaHotels Mh Matera‘ i premi alle eccellenze nazionali e internazionali del mondo vitivinicolo assegnati da Food And Travel Italia. Premio speciale a Paestum Wine Fest, la manifestazione enologica del sud Italia che dal 25 al 27 marzo a Paestum (SA) giungerà alla undicesima edizione.

“Nella Città dei Templi, dove il passato e il presente s’incontrano, una grande squadra lavora per promuovere il vino, riuscendo ad affrontare sempre più avvincenti sfide personali e professionali. Competenza, rispetto reciproco, affiatamento e una grande voglia di vincere creando un gioco di squadra, nel quale le eccellenze della viticoltura possano esaltarsi e rafforzarsi a vicenda, presentandosi – insieme – al pubblico di appassionati e operatori”. Questa la motivazione attribuita al Paestum Wine Fest da Food And Travel Italia e Wine and Travel – rivista e network internazionale in cui confluiscono eventi, eccellenze territoriali e turismo.

Il premio, ritirato da Angelo Zarra fondatore e portavoce della ampia squadra, rappresenta la consacrazione del Paestum Wine Fest nel panorama degli eventi vinicoli italiani. Il sicuro interesse per gli addetti ai lavori e gli appassionati è dimostrato inoltre dal vasto programma, disponibile sul sito ufficiale, costellato di masterclass, talk su enoturismo e salute, degustazioni tecniche e momenti formativi volti a diffondere la cultura del vino oltre a generare opportunità quali scambi culturali e commerciali tra operatori del settore, produttori e buyer nazionali e internazionali.