Pafundi, Carnevale: Bravo Mancio per la convocazione, è un piccolo Messi

“È una grande soddisfazione aver sentito le parole del ct su Pafundi: conosco il Mancio, abbiamo fatto un Mondiale insieme, gli dico bravo perché ha convocato uno dei giovani più forti e futuribili”. Così Andrea Carnevale, responsabile dell’area scouting dell’Udinese, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport. “Pafundi ha esordito l’anno scorso a sedici anni, poi quest’anno ha fatto due spezzoni contro Sassuolo e Verona: certamente pochissimo però tutti noi abbiamo l’attenzione su questo ragazzo, che ricordiamo ha fatto 17 anni appena sette giorni fa. Già da sette mesi è all’interno della prima squadra, sta crescendo, il ragazzo ha qualità enormi per diventare un grande giocatore”. “Con le dovute proporzioni -prosegue- l’ho paragonato un po’ al piccolo Messi, perché fisicamente è uguale a lui, è mancino, dribbling, tiro in porta, le caratteristiche sono quelle. Ha bisogno solamente di allenarsi e di giocare, ma penso che dalla prossima partita comincerà a giocare: abbiamo 38 punti in classifica e Sottil ha una grande considerazione del ragazzo”.