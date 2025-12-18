Pagamenti digitali più sicuri tra aziende italiane virtuose e maggiore fiducia dei consumatori

Intelligenza artificiale, nuove forme di autenticazione e procedure di acquisto in rete più intuitive sono tre elementi che hanno permesso in questi anni la diffusione dei pagamenti digitali. A fare la differenza, però, è l’aumento dei protocolli di sicurezza adottati dalle aziende, che aiutano i cittadini ad effettuare gli acquisti digitali con maggiore serenità.

In effetti non mancano gli investimenti mirati ad una migliore gestione dei pagamenti. In Italia Zucchetti ha da poco introdotto il sistema Zpay, un servizio innovativo volto a rendere i pagamenti digitali più semplici e protetti per attività commerciali, ristoranti e altre aziende. Tutte le carte di credito possono essere, infatti, lette da un solo POS e le abitudini personali in merito ai pagamenti vengono facilitate dall’opportunità di personalizzare le procedure.

Anche UniCredit continua a mostrare grande propensione nell’adozione di soluzioni all’avanguardia sul fronte dei pagamenti. È la prima volta, infatti, che una banca consente, tramite app, la registrazione a Click to Pay. Questo significa poter acquistare online senza dover inserire manualmente i dati, grazie al supporto del sistema di tokenizzazione. Anche quest’ultimo contribuisce a rendere più sicura la transazione.

È vero anche che la digitalizzazione degli italiani è un incentivo ad accogliere di buon grado tutti i cambiamenti in atto. Apprendiamo, infatti, da Osservatori.net che nel primo semestre di quest’anno i pagamenti digitali effettuati con carta hanno segnato un +6% rispetto allo stesso periodo del 2024.Il valore complessivo è di 236 miliardi di euro.

Aumentano i pagamenti realizzati tramite smartphone, orologi o altri gadget smart. Ma è anche una maggiore fiducia nell’acquisto online ad aver incentivato questa tendenza. Teniamo presente che, rispetto al passato, oggi possiamo contare anche su altri strumenti che ci aiutano a scegliere portali con sistemi di pagamento sicuri e riconosciuti.

Non si tratta solo di e-commerce tradizionale: anche il mondo del gioco online richiede la stessa attenzione, soprattutto quando si parla di transazioni. Come evidenza la guida al casinò online di Betnero.it, è fondamentale scegliere piattaforme che adottino protocolli avanzati, tokenizzazione e sistemi di crittografia per proteggere i dati degli utenti. Prima di registrarsi e fornire le proprie informazioni, è utile consultare portali che pubblicano recensioni sui siti di slot online sicuri, analizzando non solo la qualità del gioco ma anche l’affidabilità delle transazioni e la conformità alle normative. Lo stesso principio si applica agli acquisti su qualsiasi piattaforma: verificare i dati societari e accertarsi che l’ente operi nella legalità è sempre la scelta migliore.

Insomma, tanto l’evoluzione tecnologica, sempre più orientata verso passaggi semplici e sicuri, quanto la disponibilità in rete di informazioni chiare, ci proiettano in un futuro in cui anche il consumatore più inesperto può sentirsi maggiormente tutelato.