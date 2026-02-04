Pagamenti dilazionati e assicurazione del credito: intesa Sace-Simest per far crescere l’export

Far crescere l’export italiano attraverso sinergie operative, strumenti e servizi condivisi per la competitività delle imprese. È questo l’obiettivo dell’accordo firmato da Michele Pignotti, amministratore delegato di Sace, e Regina Corradini d’Arienzo, amministratrice delegata di Simest.

La capacità delle imprese di offrire soluzioni di pagamento competitive ai clienti esteri rappresenta una leva strategica per l’espansione sui mercati internazionali, in particolare nei settori ad alto contenuto di beni strumentali.

In questo contesto, l’accordo tra Sace e Simest pone le basi per una collaborazione operativa volta a promuovere e valorizzare lo strumento del Credito fornitore. Grazie alla possibilità di concedere dilazioni di pagamento agli acquirenti esteri e di combinare le coperture assicurative di Sace con un contributo a fondo perduto erogato da Simest direttamente all’esportatore italiano – fino al 5% del costo dell’anticipo di fatture e altri titoli di pagamento – le imprese possono rafforzare la propria competitività finanziaria. Un vantaggio particolarmente rilevante per le Pmi, cui il sistema italiano di supporto all’export dedica un’attenzione specifica.

Tra le iniziative in fase di avvio figurano un’offerta commerciale integrata e semplificata per valorizzare i benefici dello strumento, attività congiunte di formazione e divulgazione in collaborazione con il sistema bancario e altri partner strategici, incluse le associazioni di categoria, oltre allo scouting e alla promozione di contratti quadro con primari acquirenti esteri. L’accordo prevede inoltre la messa a fattor comune dei presìdi esteri di Sace e Simest e l’organizzazione di eventi di business matching per favorire l’incontro tra imprese italiane e grandi player internazionali.

«Per crescere su nuovi mercati è fondamentale offrire condizioni competitive mantenendo al contempo un solido equilibrio finanziario. In questo senso, l’assicurazione del credito è un alleato strategico», ha dichiarato Michele Pignotti, amministratore delegato di Sace. «Siamo lieti di lavorare al fianco di Simest per offrire un supporto integrato alle aziende esportatrici e promuovere iniziative capaci di rispondere alle loro nuove esigenze sui mercati internazionali».

«L’accordo con Sace rafforza un modello di collaborazione di sistema, essenziale per sostenere la crescita dell’export italiano», ha aggiunto Regina Corradini d’Arienzo, amministratrice delegata di Simest. «La combinazione tra le coperture assicurative di Sace e i contributi Simest rende il Credito fornitore una leva concreta per aumentare la competitività delle imprese, in particolare delle Pmi. Abbiamo inoltre recentemente potenziato questo strumento introducendo un contributo export fino al 5%, erogato direttamente all’impresa italiana, e la possibilità di offrire pagamenti dilazionati a medio-lungo termine, pari o superiori a 24 mesi».

L’accordo si inserisce nell’azione coordinata del Sistema Italia, guidato dalla Farnesina e composto da Cdp, Simest, Sace e Ice, con l’obiettivo di accompagnare le imprese italiane sui mercati globali attraverso strumenti sempre più integrati e orientati alla competitività.