Pagamenti elettronici: dal 30 giugno Pos obbligatorio per commercianti, aziende e professionisti

Novità per i pagamenti elettronici: la data da segnare è quella del 30 giugno, entro la quale imprese, commercianti e studi professionali dovranno dotarsi del Pos e accettare pagamenti con moneta elettronica (carta di credito e di debito). Ad introdurre le nuove regole, il decreto legge di attuazione del Pnrr approvato il 13 aprile scorso, attraverso il governo ha anticipato l’entrata in vigore delle sanzioni (1° luglio 2022 anziché 1° gennaio 2023) per gli esercenti che si rifiuteranno di accettare i pagamenti elettronici. Nel dettaglio, la norma prevede una sanzione di 30 euro più il 4% del valore delle transazione. Non riguarda soltanto i commercianti, ma tutti coloro che offrono prodotti e servizi al pubblico, compresi i professionisti (ad esempio medici e dentisti ma anche tassisti). Pesanti le sanzioni per chi non si adegua. A differenza di quanto previsto in passato, la norma approvata prevede che non esista alcuna soglia minima di pagamento sotto la quale non scatti la sanzione. Ciò significa che, di fatto, dal 1° luglio gli esercenti saranno obbligati ad accettare pagamenti digitali per qualsiasi tipo di importo, pena appunta una multa.