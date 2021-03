Pagamenti in agricoltura: la Campania avrà una propria agenzia regionale. Nasce l’Ageac

di Nicola Rivieccio

La Giunta Regionale ha approvato il disegno di legge per l’istituzione dell’Ageac, l’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania che sarà chiamata svolgere le funzioni di organismo pagatore regionale (Opr) e gestire gli aiuti, i contributi ed i premi comunitari finanziati, in tutto o in parte, dal Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia) e Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). Lo rende noto Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania.

“In realtà – spiega l’assessore Caputo – l’organismo era già stato istituito per legge ben 11 anni fa: era stata una mia proposta che divenne legge nella finanziaria regionale del 2009, poi abrogata. In Regione Campania.” “La decisione di istituire l’Ageac, – evidenzia Caputo – è “una scelta utile al nuovo corso dell’agricoltura del futuro che stiamo definendo. Una scelta ambiziosa, un impegno preso in campagna elettorale dal presidente De Luca, un’altra promessa mantenuta”. Ogni anno, in Campania, vengono erogati, mediamente, 150 milioni di euro alle oltre 56mila imprese agricole beneficiarie di domanda unica e, nel periodo 2021-2027, dovranno essere erogati oltre un miliardo di euro di risorse pubbliche del Programma di Sviluppo Rurale.