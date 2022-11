ROMA (ITALPRESS) – “Si precisa che sul tema delle soglie al di sotto delle quali gli esercizi commerciali non sono tenuti ad accettare pagamenti con carte di pagamento, sono in corso interlocuzioni con la Commissione europea dei cui esiti si terrà conto nel prosieguo dell’iter della legge di bilancio”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).