“PagaRent”, arriva la piattaforma fintech che rivoluziona il settore del noleggio operativo

Oltre 770 milioni di euro, con oltre 53.000 contratti e +10% sul 2023. Sono i numeri dell’anno 2024 del noleggio operativo, servizio sempre più usato da aziende e professionisti perché consente di utilizzare beni e attrezzature pagando un canone fisso che include diversi servizi, senza doverli acquistare. Si differenzia dal leasing perché non prevede l’opzione del riscatto, la gestione dei servizi e l’impatto contabile/fiscale.

Nonostante il suo ruolo strategico, il settore è però rimasto finora poco digitalizzato. In questo contesto nasce PagaRent, una nuova piattaforma fintech basata sull’intelligenza artificiale, sviluppata come spin-off di Alisystems, azienda torinese attiva nel campo della sicurezza e delle tecnologie digitali.

“Il noleggio operativo non ha tenuto il passo con l’evoluzione del fintech. PagaRent nasce per renderlo più semplice e accessibile a tutti”, spiega Massimiliano Busano, CEO di entrambe le aziende.

Il cuore della piattaforma è Lyra, un sistema di intelligenza artificiale che gestisce l’intero processo: raccoglie automaticamente i dati economici delle aziende, valuta l’affidabilità del cliente, analizza i rischi e individua la soluzione finanziaria più adatta, grazie a una rete di partner europei.

PagaRent non si limita a esaminare le richieste, ma crea proposte su misura, ottimizzando costi, durata e condizioni del noleggio in tempi rapidi. Consente, inoltre, di caricare le pratiche online, fare simulazioni in tempo reale, seguire lo stato dei documenti e garantire pagamenti certi ai partner.

Il servizio è pensato per installatori, fornitori tecnologici, imprese edili ed energetiche, che possono così trasformare ogni fornitura in un contratto di noleggio operativo. A questo si aggiunge SelfRent, una soluzione che permette alle aziende di finanziare direttamente i propri investimenti, continuando a lavorare con i fornitori abituali e migliorando la gestione della liquidità.

Nel 2024 PagaRent ha raggiunto un fatturato di 5 milioni di euro e punta ad arrivare a 6,5 mln nel 2025, con una crescita prevista del 20%. Il percorso di sviluppo è sostenuto da partnership con realtà come TIM ed Estendo. L’azienda è ora aperta a nuovi investitori per accelerare l’innovazione, ampliare il team e sviluppare soluzioni proprietarie.