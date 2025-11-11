Pagine del Mezzogiorno novecentesco, ad Avellino si legge Gente in Aspromonte di Alvaro

Venerdì 14 novembre 2025, alle 17, la sede del Centro di Ricerca Guido Dorso, nella Casina del Principe di Avellino (Corso Umberto I, 215), ospiterà un nuovo appuntamento del gruppo di lettura “Leggere il Mezzogiorno Novecentesco”.

L’incontro sarà dedicato alla lettura e al commento collettivo di Gente in Aspromonte di Corrado Alvaro, romanzo cardine del Novecento italiano che restituisce con intensità la condizione sociale e umana del Mezzogiorno rurale.

L’iniziativa, promossa dal Centro di Ricerca Guido Dorso per lo studio del pensiero meridionalistico, si inserisce nel percorso di approfondimento sui grandi autori che, attraverso la letteratura, hanno contribuito a rappresentare e interpretare la realtà meridionale nel panorama culturale contemporaneo.