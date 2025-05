Pagine sparse, Gennaro Oliviero semina tracce culturali

di Fiorella Franchini

Pagine sparse, pagine di memorie. La raccolta di scritti di Gennaro Oliviero, Il ramo e la foglia edizioni, ripercorre le vicende del pensiero, dello studio e dell’attività di ricerca dell’autore. Due vite, una giuridica e una letteraria, dedicate a seminare tracce culturali, forse nel tentativo di mettere ordine in un mondo che egli percepisce come un labirinto.

Lo stesso autore confessa: “Scrivere è più che pensare; è la sublimazione e la decantazione di tutto ciò che ci spinge a farlo, esperienze, delusioni, ambizioni, ansie eccetera, tutti gli “ammassi” delle rovine della nostra esistenza”.

La scrittura è uno strumento per conservare il ricordo e l’identità. Nella società orale, la memoria e il potere del ricordare erano personificati da una dea, Mnemosine, che giacendo con Zeus generò le Muse. Ricordare è essenziale per costruire una comunità, per dar vita a un patrimonio comune di conoscenze, pratiche e intellettuali.

Gennaro Oliviero ama la parola, la cerca costantemente e trova pensieri, suggestioni, immagini. Luoghi e personaggi prendono corpo nelle sue pagine: la salita Pontecorvo, il giardino di Babuk, De Sanctis, Visconti, l’amato Marcel Proust.

Reminiscenze capaci di cogliere le trasformazioni che il tempo impone a cose e persone. La scrittura racconta, fissa il ricordo e lo proietta verso il futuro. Con i suoi scritti, Gennaro Oliviero contribuisce a costruire la nostra memoria e i valori che sostengono la nostra vita interiore. Parole scritte che conversano con il lettore, rispondono, sono speculum animi dell’autore, che a sua volta diventa uno specchio per chi legge.

“Proprio Marcel Proust, – sostiene Lina Bolzoni – in polemica con John Ruskin, ha dato una bellissima definizione: parla infatti di «quel meraviglioso miracolo della lettura che è la comunicazione nel cuore della solitudine», di quel meraviglioso paradosso per cui si è soli, ma la solitudine è popolata delle voci degli scrittori che stiamo leggendo, che ci aiutano a riconoscere noi stessi, a trovare il nostro «ritmo segreto».

Gli scritti di Oliviero non offrono risposte ma possono ispirare desideri. Rispecchiandoci in essi, ci riconosciamo; talvolta andiamo oltre le sue intenzioni, componiamo il nostro io e diamo vita alla nostra narrazione, nel vuoto dell’essenziale. In fondo, come ci ricorda Alessandro Baricco, “scrivere è una forma sofisticata di silenzio”.

Il senso di Pagine sparse è tutto in questo incessante dialogo: da una parte la costruzione di un racconto culturale personale: dall’altra la trasmissione delle proprie esperienze e delle emozioni a una comunità di lettori. La perseveranza nell’uso della parola scritta traccia un solco nella storia, edifica ponti tra le generazioni, innalza monumenti di significato. Una testimonianza che si amplifica, risuona nelle menti e nelle anime, e chissà che, unendo una parola all’altra non si riesca anche a unire anche ad altri uomini.