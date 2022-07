Pago Veiano, sindaco ai domiciliari: corruzione e turbata libertà degli incanti

Arresti domiciliari per il sindaco di Pago Veiano (Benevento), Mauro De Ieso, per un imprenditore edile e un tecnico di fiducia del sindaco e dell’imprenditore. Nei loro confronti i finanzieri della tenenza di Piedimonte Matese (Caserta) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Benevento su richiesta della Procura sannita, per i reati di corruzione e turbata libertà degli incanti, volti ad agevolare e consentire l’aggiudicazione in favore di imprese riconducibili allo stesso imprenditore di due gare di appalto del valore complessivo di 5 milioni di euro, relative alla realizzazione di una scuola elementare e al rifacimento di una strada provinciale. Le indagini, avviate inizialmente dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e poi trasmesse per competenza alla Procura di Benevento, hanno consentito di acquisire gravi indizi in merito all’attività di intercessione che il sindaco avrebbe posto in essere con i componenti delle commissioni di gara, allo stato non individuati, al fine di consentire l’aggiudicazione a società riconducibili all’imprenditore dei più importanti lavori pubblici da svolgersi nel territorio comunale, con l’ausilio del tecnico di fiducia per la predisposizione della documentazione amministrativa. I lavori da aggiudicare, secondo quanto ricostruito dalle indagini, venivano individuati prima ancora della formale pubblicazione del bando di gara, poi l’attività proseguiva con la turbativa della gara e il continuo confrontarsi tra loro anche per i dettagli più trascurabili, al fine di eliminare i concorrenti. Al sindaco e al tecnico di fiducia, sempre secondo quanto ricostruito dalla Procura guidata da Aldo Policastro, sarebbe stato versato un corrispettivo per una somma non inferiore a 90mila euro al fine di favorire l’imprenditore nell’aggiudicazione delle gare, nonostante le società a lui riconducibili fossero prive dei necessari requisiti professionali di partecipazione alla gara.