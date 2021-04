Pagone, Fiorani, Montesano, D’Addato: ecco i commissari per le opere pubbliche della Campania

Roberto Pagone, Vera Fiorani, Nicola Montesano e Giuseppe D’Addato sono i commissari straordinari nominati dal Governo per le opere pubbliche campane che rientrano nell’elenco dei 57 cantieri ritenuti prioritari. Pagone è commissario per il completamento della linea ad alta velocità e alta capacità Napoli-Bari, la Fiorani per l’alta velocità Salerno-Reggio Calabria e il collegamento, sempre ferroviario, lungo l’asse Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia. A Montesano tocca il progetto per completare due reti viarie statali: la 369 “Appulo Fortorina” e la 212 “Della Val Fortore”. D’Addato, infine, si occuperà della realizzazione del Presidio di Pubblica Sicurezza di Napoli.