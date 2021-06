“Sono una grande sostenitrice del Ponte sullo Stretto. Credo che oggi in Sicilia si possa parlare di una infrastrutturazione che non è più una cattedrale nel deserto, perchè l’Alta Velocità nel piano europeo c’è”. Lo afferma Raffaella Paita, deputata di Italia Viva e presidente della Commissione Trasporti della Camera, in un’intervista all’Italpress.

sat/gtr