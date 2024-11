Pakistan, il premier riceve l’ambasciatore d’Italia

L’ambasciatore d’Italia in Pakistan, Marilina Armellin, è stata ricevuta dal vice primo ministro e ministro degli Affari Esteri, Mohammad Ishaq Dar, accompagnata dal primo segretario Augusto Palmieri.

L’incontro ha confermato l’eccellente stato delle relazioni bilaterali tra Italia e Pakistan.

L’ambasciatore e il vice primo ministro hanno discusso di come rafforzare ulteriormente la cooperazione a livello politico, economico-commerciale, culturale e nel settore della Difesa.

Entrambi hanno lodato l’operato della comunità pakistana in Italia, molto laboriosa e apprezzata.

L’amb. Armellin ha anche colto l’occasione per esporre al ministro degli Affari Esteri il calendario degli eventi importanti che l’ambasciata ha in programma nei prossimi mesi, a partire dalla Settimana della Cucina Italiana, con un evento a Lahore e uno a Islamabad, alla tappa dell’”Amerigo Vespucci” nel porto di Karachi.