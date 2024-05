Pakistan, l’ambasciatore italiano in visita alla mostra di Imran Qureshi

L’ambasciatore d’Italia in Pakistan, Marilina Armellin, ha visitato a Lahore, capitale culturale del Paese, due mostre dell’artista pakistano Imran Qureshi. La prima esibizione è esposta negli antichi bunker dell’esercito britannico, recentemente restaurati dalla Parks and Horticultural Authority. La seconda al prestigioso Museo COMO di arte contemporanea e moderna come riportato dal Giornale Diplomatico.

Imran Qureshi, sottolinea una nota dell’ambasciata, ha elaborato un percorso artistico originale e contemporaneo a partire dall’arte miniaturistica, tradizionale nell’impero Moghal fin dal XVI secolo, in un dialogo permanente con il sito delle installazioni. La sua opera è una sintesi unica tra motivi e tecniche tradizionali e il linguaggio formale dell’astrattismo contemporaneo.

L’incontro è stata un’utile occasione per intraprendere una collaborazione con l’Italia, dove l’artista è già conosciuto avendo esposto in numerose occasioni alla Biennale di Venezia e al Macro di Roma, e con giovani artisti italiani.