Pakistan, sviluppo industriale sostenibile: per l’italiana WaterView accordo con Skaft

“Tecnologie innovative in Pakistan e Afghanistan per uno sviluppo industriale locale sostenibile”. Lo sottolinea l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo a proposito dell’accordo di partnership commerciale internazionale firmato, grazie al supporto di UNIDO ITPO Italy, tra l’azienda italiana WaterView e la pachistana Skafs. WaterView ha realizzato una soluzione di analisi video per monitorare le condizioni meteorologiche e individuare la formazione di nuvole di fumo, mentre Skafs fa parte del gruppo di ingegneria edile Skafs International, che realizza progetti di infrastrutture di alto livello. Le due aziende hanno individuato diverse aree di intervento in Pakistan in termini di rilevamento del fumo e problematiche legate a condizioni meteo quali alluvioni e scarsa visibilità, hanno deciso di diventare partner e firmare un accordo della durata di due anni. A questo primo traguardo seguirà una serie di iniziative volte a trasferire le tecnologie innovative italiane in Pakistan e in Afghanistan per uno sviluppo industriale locale sostenibile.