Palazzetto del ghiaccio Rho Fiera, Sala “Buon investimento”





MILANO (ITALPRESS) – “Ci stiamo lavorando da alcune settimane, alcuni mesi – afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Ci ha rinfrancato la prova delle Olimpiadi e il successo di pubblico. La via della fiera ci appare la più logica perché abbiamo visto come in tempi molto rapidi ha prontato questi due impianti per le Olimpiadi, perché tutti sanno dove è la Fiera, ha un suo pubblico naturale, perché è ben servita logicamente e il Presidente di Fondazione Fiera con noi si è convinto che questo è un buon investimento per loro”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’annuncio che nel quartiere fieristico di Rho Fiera sarà presente una pista di pattinaggio temporanea e, tra circa tre anni, sarà completata la realizzazione di un palazzetto, principalmente al servizio dell’hockey agonistico e del pattinaggio artistico agonistico.

