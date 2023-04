Palazzo Fuga, il ministro Sangiuliano: Altri 33 milioni per il rilancio

“Ho firmato un decreto che stanzia altri 33 milioni di euro per Palazzo Fuga. Risorse che si aggiungono ai 100 milioni che ci sono già per l’Albergo dei Poveri”. Lo ha annunciato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano oggi al Museo Archeologico di Napoli per la presentazione della nuova sezione Campania Romana. “A Palazzo Fuga – ha poi spiegato il ministro a margine dell’appuntamento – ci sarà la Federico II con le scuole di specializzazione in ambito storico e archeologico e ci sarà il “Mann 2″ che potrà esporre collezioni che al momento oggi sono solo nei depositi. Ci sarà una grande biblioteca che sarà uno spazio vitale per i giovani. Avrà sale con eventi multimediali e forse ci saranno anche i privati con la ristorazione o cose del genere”. Il progetto per l’Albergo dei Poveri “è tra le cose più importanti alle quali sto lavorando. Io – ha ricordato il ministro – ho già firmato un protocollo tra ministero della Cultura e Comune di Napoli e oggi insediamo a Palazzo San Giacomo il tavolo tecnico di esperti che dovrà seguire questo progetto”.