Palazzo Murat a Positano, chiusura stagionale nel segno dell’impresa

Chiusura stagionale in grande stile per Palazzo Murat, la magnifica struttura ricettiva settecentesca, situata nell’arteria principale di Positano, “perla della Costa d’Amalfi” tra vicoli pittoreschi, dove le botteghe artigianali del dressing locale si alternano a gallerie d’arte. Dopo una stagione di incoming da record con un numero di presenze alle stelle sia per l’accomodation, che per il food & beverage nell’esclusivo lounge bar “Le Petit Murat” e nell’elegante ristorante “Al Palazzo”, lo storico albergo, brillantemente gestito da imprenditori doc, discendenti da una gloriosa famiglia di albergatori, Giuseppe Vespoli, Benedetta Russo, Vito Attanasio, ha ospitato molti dei partecipanti al XXII Convegno Giovani Imprenditori Edili (Ance Giovani) , provenienti da ogni regione d’Italia. Il convegno, inaugurato con i saluti ufficiali di Giuseppe Guida, sindaco di Positano e di Luigi Della Gatta, Presidente Ance Campania, si è articolato in due giornate ed ha visto la presenza e l’intervento di grandi personalità del comparto d’impresa tra cui Federica Brancaccio Presidente Ance, Angelica Donati, Presidente Ance Giovani, Alessandro Valsecchi, Pierfrancesco Tieni, Andrea Cavallari, Agostina Porcaro Vice Presidenti Ance Giovani, Paola Marone, Presidente Federcostruzioni, Antonio Gozzi, Presidente Federacciai Marco Mari, Presidente Green Building Council Italia, Paolo Boccardelli, Ordinario Economia e Gestione Imprese Luiss.

Coccolati dall’eccellente team di “Palazzo Murat”, sotto l’attenta supervisione del Direttore della struttura Tonino Russo, forte di un’autorevole esperienza pluridecennale nel mondo del management alberghiero, gli ospiti hanno goduto di un’impeccabile accoglienza nelle lussuose rooms del corpo principale dell’antica struttura impreziosite da pareti affrescate e mobili d’antiquariato ed in quelle più moderne, ma ugualmente luxury, parti integranti di un piccolo edificio di recente costruzione immerso nella vegetazione del lussureggiante giardino ad esso prospiciente.

Top hospitality per gli special guest anche a “Le Petit Murat”, must for vip people, Summer 2022,, dove il barman Antonio Crispo si è esibito in cocktails originali come “Timeless”, “Positano Dream, “Mojito Murat mentre all’esclusivo ristorante “Al Palazzo” con il suo orto a KM 0, lo Chef Aniello Cascone ha proposto prelibatezze tipiche della tradizione della Costa d’Amalfi, appena rivisitate da un tocco di nouvelle cousine soddisfacendo i palati di tutti gli ospiti, anche di quelli più esigenti.