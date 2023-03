Palazzo Murat festeggia la primavera con i profumi dell’orto

Welcome Spring! Grande fermento a Palazzo Murat, Positano, che si prepara ad accogliere i turisti provenienti da ogni parte del mondo a partire dal prossimo primo aprile. Preparativi intensi per l’imminente riapertura stagionale della prestigiosa struttura settecentesca anche nel comparto Food & Beverage dove il noto chef Aniello Cascone con il suo eccellente staff si sta adoperando per creare pietanze nuove , prediligendo piatti confezionati con i prodotti biologici dell’Orto della Casa, rigorosamente a Km 0; tra questi, in pole position, merita una speciale menzione “la pasta mischiata con i piselli accostata a crudités di tonno e spuma di provolone del monaco”. “Ho inteso celebrare l’avvento della stagione della rinascita”, ha riferito lo Chef della Casa Cascone, “ideando un piatto che metta in risalto i colori ed i sapori della nostra terra a partire dai piselli, ortaggi coltivati all’interno del Palazzo Murat secondo un procedimento rigorosamente biologico. La preparazione della pietanza è molto semplice e le proporzioni degli ingredienti suggerite per due persone sono le seguenti: 200 gr di piselli, 160 gr di pasta mista gragnanese, 10 cl di olio 8 gr di sale, 100 gr di provolone del monaco, 5 gr di cipolla. Il procedimento è il seguente: soffriggere cipolla e piselli e lasciare stufare con due cucchiai di brodo; nel frattempo prendere 100 gr di provolone del monaco, 3 cucchiai di brodo e frullare il tutto con un minipimer. Una volta stufati i piselli, aggiungere un po’ d’acqua , portare ad ebollizione , immergendo la pasta mista e far cuocere il composto così ottenuto. Dopo qualche minuto, mantecare la pietanza con la spuma al provolone del monaco ed impiattare con scaglie di tonno crudo abbattuto e la rimanente salsa al provolone del monaco. Il piatto si caratterizza anche per il contrasto di colori tra bianco, rosso, verde”, ha infine detto Cascone, “ che rappresentano simbolicamente e rispettivamente il “fiore all’occhiello” del sentiero degli Dei della Costa d’Amalfi quale il provolone del monaco, il tonno, pesce abituale del mare Tirreno ed i piselli novelli del nostro orto a cui dedichiamo particolare cura dando la possibilità ai clienti interni ed esterni della Casa di gustare nel nostro ristorante “Al Palazzo”, prodotti naturali a coltura biologica.