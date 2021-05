Palazzo Reale di Napoli, da oggi on line il sito web del museo (con le foto di Mario Laporta e Stefano Gei)

Da oggi, venerdì 28 maggio, è on line il sito web del Palazzo Reale di Napoli. Finalmente il museo, autonomo dal novembre del 2020, si dota di un nuovo strumento per andare incontro ai visitatori, illustrando la propria offerta culturale e i servizi disponibili.

Il sito è navigabile sia da computer, sia da dispositivi mobili (smartphone e tablet) grazie al responsive design, all’indirizzo www.palazzorealedinapoli.org. Il linguaggio semplice e immediato consente a tutti di ottenere informazioni sui servizi e accedere a contenuti che arricchiscono l’offerta del museo e al tempo stesso rispondono all’esigenza di trasparenza.

“Il sito web rappresenta uno strumento indispensabile che Palazzo Reale, prima di diventare museo autonomo, non ha mai avuto – conferma il direttore Mario Epifani – ed è un primo passo del progetto di brand identity che intendiamo sviluppare. Il museo adotterà un’immagine coordinata con cui sviluppare una nuova segnaletica interna e nei giardini, la grafica per la comunicazione all’esterno e tutto ciò che possa essere utile a migliorare la fruizione del Palazzo”.

Il sito completa l’offerta dei social network, che contano un grande numero di follower, curati dall’ufficio comunicazione del museo, composto dall’architetto Stefano Gei e dagli storici dell’arte Antonella Delli Paoli e Silvano Saccone.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione e alla sponsorizzazione di Koi Strategie Digitali srl, che vanta una considerevole esperienza in campo di progettazione trasformazione digitale e innovazione tecnologica, con particolare attenzione al settore culturale e turistico. Attualmente è disponibile solo in italiano, ma a breve sarà consultabile anche nella versione inglese. Le foto sono di Mario Laporta e Stefano Gei.