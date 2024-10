Palazzo Reale e Villa Pignatelli, da lunedì 7 ottobre biglietto unico per visitare i due musei

Da lunedì 7 ottobre chi volesse visitare Palazzo Reale e Villa Pignatelli, da pochi mesi uniti sotto la stessa direzione, avrà la possibilità di acquistare un unico biglietto cumulativo intero al costo di 17 euro. Sarà comunque sempre possibile acquistare anche biglietti separati per ciascun museo. Il costo per visitare il Palazzo Reale di Napoli è di 15 euro, mentre a Villa Pignatelli con 5 euro è possibile visitare il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e il Museo delle Carrozze. Per i giovani dai 18 ai 25 anni il biglietto (cumulativo o separato) costa comunque 2 euro; l’ingresso per i minori di 18 anni è gratuito. I due siti potranno essere visitati anche in giornate diverse con una validità temporale di un mese dalla prima validazione.

Intanto l’ingresso sarà gratuito per tutti il prossimo 6 ottobre, grazie all’iniziativa del Ministero della Cultura “Domenica al museo” che coincide con l’ultima giornata di un evento che è ormai diventato un appuntamento culturale fisso, il Campania Libri Festival (4-6 ottobre) con i grandi protagonisti del panorama letterario nazionale e internazionale. Chi parteciperà all’evento organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival al Palazzo Reale, dedicato quest’anno alle Operette morali di Giacomo Leopardi, avrà la possibilità di visitare gratuitamente il museo.

Sarà anche l’ultima occasione per visitare gratuitamente la mostra Quattro secoli di storia. La Fabbrica di Palazzo Reale nella Galleria del Genovese prorogata fino al prossimo 29 ottobre.

Intensa anche la prima domenica del mese a Villa Pignatelli, dove oltre alla visita gratuita al Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e al Museo delle Carrozze (dalle 9.30 alle 17.00) sarà possibile assistere a due concerti a pagamento che si terranno nella veranda neoclassica della storica dimora affacciata sulla Riviera di Chiaia.

Il primo, alle ore 11 è il consueto appuntamento domenicale “Musica in villa” a cura dell’Associazione musicale “Maggio della musica”: il programma prevede un contest musicale con Matteo Cabras, il primo dei quattro giovani talenti del pianoforte selezionati in Italia che si esibiranno al pianoforte nel mese di ottobre. info: www.maggiodellamusica.it, tel. 3929161691 (biglietto intero 15 euro, ridotto 10 euro). Il secondo, alle ore 18 è il prologo della stagione concertistica dell’Associazione Scarlatti con la partecipazione di Ceren Senyücel, vincitrice del premio Thalberg 2023, che eseguirà musiche di Domenico Scarlatti, Franz Joseph Haydn, Sergej Rachmaninov, Pëtr Il’ič Čajkovskij e Franz Liszt. Info e prenotazioni: prenotazioniscarlatti@gmail.com (biglietto intero10 euro). L’ingresso gratuito a Palazzo Reale e Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes sarà offerto, in occasione della venticinquesima edizione di “Race for the cure” (a Napoli dal 4 al 6 ottobre), ai donatori di Komen Italia e ai partecipanti alla corsa, grazie a una partnership con il Ministero della Cultura. Race For The Cure è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Basterà indossare la maglietta dell’evento o mostrare la ricevuta della donazione per visitare gratuitamente il Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli.