Palazzo Reale SummerFest, dal 29 giugno al 30 luglio l’evento dell’estate a Napoli. Omaggio a Luciano De Crescenzo

Il Giardino Romantico di Palazzo Reale torna protagonista dell’estate a Napoli con la seconda edizione di Palazzo Reale SummerFest, che dal 29 giugno al 30 luglio 2022 accoglierà oltre 50 ospiti della scena musicale e culturale italiana con 12 concerti, 4 incontri speciali e 4 imperdibili spettacoli (Prevendite su www.boxol.it e www.ticketone.it). Anche quest’anno ai grandi nomi si affiancheranno le voci delle nuove generazioni per venire incontro ai gusti dell’ampio pubblico del SummerFest (45mila presenze nella prima edizione) che propone, con la direzione artistica di Maurizio Costanzo, 19 serate di eventi (ore 21), anticipate dagli “Aperitivi Reali” che dalle ore 18.00 apriranno le porte del Giardino Romantico (ingresso da Via San Carlo) e dei suoi panoramici tramonti d’estate. Inoltre, sarà offerta la possibilità, con il biglietto di ingresso, di visitare gratuitamente il Palazzo Reale durante gli orari di apertura.

“Quando ho accettato la direzione artistica di Palazzo Reale SummerFest – dichiara Maurizio Costanzo – ho pensato a quanto sarebbe stata bella la manifestazione in un ambiente come Palazzo Reale, sono contento di legare il mio nome a questa rassegna”.

Il festival si aprirà mercoledì 29 giugno con lo spettacolo di Marco Travaglio, “Il Conticidio dei migliori”, prodotto da SEIF – Società Editoriale Il Fatto. Un giallo politico di grande attualità, che racconta la storia, realmente accaduta e tuttora in corso, del lungo “golpe al ralenti”, durato quasi tre anni, per rovesciare il premier (Giuseppe Conte) più apprezzato dall’opinione pubblica e più odiato dall’establishment, e riportare al potere la vecchia oligarchia finanziata per bloccare ogni cambiamento e garantire la Restaurazione.

La prima settimana di eventi proseguirà giovedì 30 giugno con Enrico Brignano, protagonista dell’intervista/spettacolo “A tu per tu”, in compagnia di Pino Strabioli. L’attore romano sarà premiato durante la serata come Re della comicità e riceverà una statuetta che lo rappresenta, creata dall’artista napoletano Marco Ferrigno.

Venerdì 1° luglio sarà la volta di PIF e Francesco Piccolo con “Momenti di trascurabile (in)felicità”. I due leggeranno estratti dei libri di Piccolo: Momenti di trascurabile felicità, Momenti di trascurabile infelicità e Momenti trascurabili vol. 3, ritagliando assieme agli spettatori un tempo dedicato ai momenti trascurabili dell’esistenza quotidiana.

Sabato 2 luglio spazio alla musica con i Foja: esponenti ormai affermati del sound napoletano, i Foja presenteranno il loro ultimo lavoro discografico dal titolo “Miracoli e Rivoluzioni”. Dodici tracce che raccontano storie di alienazione e riscatto, dolore, rivoluzione e soprattutto amore, in cui confluiscono ritmi e generi differenti, arricchite da importanti collaborazioni, tra cui quelle con Enzo Gragnaniello, Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Clementino e Lorenzo Hengeller.

Fino al 30 luglio saliranno sul palco del SummerFest grandi nomi della musica italiana: Fiorella Mannoia, Samuele Bersani, Peppe Vessicchio, Angelo Branduardi, PFM, Jimmy Sax, insieme con Giovanni Truppi, Ditonellapiaga, Mara Sattei, BNKR44 e Fede ‘n’ Marlen Band.

Tanti anche gli appuntamenti con personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, da Mara Venier e Maurizio de Giovanni, alla serata speciale dedicata a Luciano De Crescenzo, voluta dalla figlia Paola, con alcuni dei suoi più amati colleghi e amici Marisa Laurito, Benedetto Casillo e il sociologo Domenico De Masi. Ad arricchire gli incontri anche la partecipazione del conduttore televisivo, regista teatrale e attore Pino Strabioli, che condurrà le interviste agli ospiti. Completano il programma gli spettacoli di Maurizio Lastrico e Max Angioni.

Palazzo Reale SummerFest è organizzato da Best Live Srl, Emmeemme ed Eles Di Ester Gatta, con la collaborazione di BIM – Bar in movimento e Fresco, e il contributo di Azimut e Gutteridge.

Palazzo Reale SummerFest – Calendario eventi

Mercoledì 29 giugno

Marco Travaglio in “Il Conticidio dei migliori”

Giovedì 30 giugno

Enrico Brignano in “A tu per tu” intervista /spettacolo con Pino Strabioli

Venerdì 1 luglio

PIF e Francesco Piccolo in “Momenti di trascurabile (in)felicità”

Sabato 2 luglio

Foja in “Miracoli e Rivoluzioni tour”

Mercoledì 6 luglio

Mara Venier in “Mara si racconta” – Modera Pino Strabioli

Giovedì 7 luglio

Jimmy Sax and Symphonic Dance Orchestra

Venerdì 8 luglio

Fede ‘n’ Marlen Band

Sabato 9 luglio

BNKR44 in “Summer Tour”

Giovedì 14 luglio

Angelo Branduardi in “Camminando camminando in duo”

Venerdì 15 luglio

Max Angioni in “Miracolato”

Sabato 16 luglio

Mara Sattei in “Universo tour 2022”

Mercoledì 20 luglio

Maurizio de Giovanni – presentazione libro “Un volo per Sara”- Modera Pino Strabioli

Peppe Vessicchio in “Musica e Natura”

Giovedì 21 luglio

Samuele Bersani in “Cinema Samuele Tour”

Venerdì 22 luglio

Fiorella Mannoia in “La Versione di Fiorella-Estate”

Sabato 23 luglio

Giovanni Truppi in “Tour Estate”

Mercoledì 27 luglio

Serata in onore di Luciano De Crescenzo – Modera Pino Strabioli

Giovedì 28 luglio

PFM in “PFM 1972-2022, da “Storia di un minuto” a “Ho sognato pecore elettriche” abbracciando la poesia di Fabrizio De André”

Venerdì 29 luglio

Maurizio Lastrico in “Nel mezzo del casin di nostra vita”

Sabato 30 luglio

Ditonellapiaga in “Camouflage tour”