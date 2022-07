Palazzo Reale Summerfest, rinviato lo spettacolo di Max Angioni del 15 luglio: come richiedere il rimborso

“Per ragioni di carattere tecnico e organizzativo non dipendenti dall’artista né dalla produzione, la data dello spettacolo di Max Angioni “Miracolato”, prevista per venerdì 15 luglio, è stata rimandata a data da destinarsi”. Così una nota dell’Ufficio Stampa di Palazzo Reale Summerfest. Diffuse anche le indicazioni per richiedere il rimborso. “Entro e non oltre 30 giorni, nelle seguenti modalità: chi ha comprato il biglietto tramite ticketone può fare richiesta di rimborso direttamente attraverso la piattaforma www.ticketone.it; chi lo ha comprato tramite Go2 può recarsi presso il punto vendita dove ha effettuato l’acquisto; chi lo ha comprato su www.boxol.it può inviare il codice d’ordine alla mail rimborsi@go2.it.