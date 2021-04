Palazzo Reale, tornano visitabili i cortili e il Giardino romantico. Accesso da piazza del Plebiscito, ultimo ingresso ore 18.30

Con il passaggio della Campania alla zona arancione, tornano ad essere visitabili il Giardino e i cortili del Palazzo Reale di Napoli e l’installazione della casa di Rosa Parks “Almost Home”. I cortili e il Giardino romantico sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 19, con accesso da piazza del Plebiscito e con ultimo ingresso consentito alle ore 18.30. In caso di condizioni meteorologiche avverse e conseguente rischio per le persone, potrà essere disposta la chiusura al pubblico dei cortili e del giardino. La Direzione del Palazzo Reale di Napoli fa sapere che “il museo dell’Appartamento Storico continua ad essere chiuso in attesa di nuove disposizioni, ma è possibile seguire sui social le pubblicazioni dei post che raccontano le storie del Palazzo Reale e delle sue collezioni”. Domani partirà sui social la nuova rubrica ‘Come eravamo’, un “challenge col quale i followers sono invitati a postare vecchie foto scattate a Palazzo Reale di NAPOLI”. Il primo post ad essere pubblicato sarà una foto del direttore del Museo, Mario Epifani. Lo scatto risale al 1985, quando, all’età di 10 anni, si recò in visita per la prima volta a Palazzo Reale con la famiglia.