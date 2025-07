Palazzo S. Giacomo, il Consiglio: Alt ai rapporti con Israele. La Comunità ebraica: E’ gravissimo e inquietante

La Comunità Ebraica di Napoli giudica estremamente grave la mozione approvata ieri, 2 luglio, in Consiglio comunale con la quale, tra l’altro, si impegna il sindaco e l’Amministrazione, si legge in una nota, “a interrompere rapporti con enti e istituzioni legati al governo israeliano e privilegiare rapporti di collaborazione con Ong israeliane pacifiste; sollecitare la Regione Campania, altre Regioni e il Governo italiano a limitare accordi istituzionali con università e imprese israeliane”. Come sottolineato in una lettera inviata ieri alla presidente del Consiglio Comunale e al sindaco di Napoli, si è trattato di un Consiglio monotematico che, sia dal titolo “Crisi umanitaria a Gaza – Azioni per il ripristino della legalità internazionale”, sia dall’elenco dei partecipanti, “si presenta come un evento squilibrato e con un ben preciso orientamento che volutamente esclude il confronto e il pluralismo delle idee in cui si è voluta ascoltare una sola voce. Purtroppo registriamo, ad opera di una parte del Consiglio comunale (visto che ieri FdI e Lega non erano presenti, mentre FI, presente alla discussione, è uscita al momento del voto), l’ennesima iniziativa escludente che, dietro il paravento della sensibilità per la questione palestinese, finisce col concedere sempre più spazio solo a chi vuol far prevalere solo le proprie ragioni”.

Palestina libera dal fiume al mare: in aula lo striscione che nega Israele

Nella mozione, continua la nota, non viene fatto, “il benché minimo accenno agli israeliani rapiti da Hamas nel sanguinoso attacco del 7 Ottobre 2023 e tenuti ancora in ostaggio a Gaza e che sia stata consentita l’esposizione in aula, da parte degli attivisti della rete Napoli per la Palestina, di uno striscione che recitava: Boicotta il genocidio. Palestina libera! Dal fiume al mare. Dal fiume al mare ha un solo significato: la cancellazione di Israele. Anche questo il Consiglio Comunale di Napoli, implicitamente, sostiene?”. Interrompere i rapporti “con enti e istituzioni legati al governo israeliano” è un’espressione “che, nella sua vaghezza, contiene di fatto uno stigma nei confronti di chiunque abbia rapporti con Israele, con la sua Ambasciata, con le sue istituzioni culturali. Secondo la mozione approvata verrebbero quindi interrotti i rapporti con la comunità ebraica, visto che abbiamo scambi culturali anche con istituzioni israeliane, verrebbe quindi esclusa l’Adei-Wizo da iniziative culturali organizzate dal Comune, verrebbero sospesi i voli delle compagnie aeree israeliane con Napoli? E quant’altro ancora?”: “Anche il fatto di “privilegiare i rapporti con Ong israeliane pacifiste”, alla luce delle manifestazioni degli attivisti per la Palestina contro la recente visita a Napoli dello scrittore pacifista israeliano Roy Chen, sembra solo un tentativo ipocrita di calibrare un documento che, di fatto, non favorisce il dialogo ma lascia campo libero alle espressioni di odio contro Israele”, prosegue la nota. Per questi motivi la Comunità Ebraica di Napoli ritiene che la seduta del Consiglio Comunale di Napoli del 2 luglio 2025 e la mozione che votata dai partiti presenti in aula “costituiscano un segnale estremamente negativo e inquietante per la convivenza pacifica, il rispetto e il dialogo tra i popoli e le varie identità presenti nella nostra città”.

Forza Italia: Mozione impresentabile

“Una mozione impresentabile”. Così Iris Savastano, capogruppo di Forza Italia al Comune di Napoli, commenta il documento discusso durante il consiglio comunale monotematico sulla situazione di Gaza. “Forza Italia – ha dichiarato Savastano – è sempre stata a favore della pace e della coesistenza di due popoli e due Stati. Non bastava un no al voto: per questo abbiamo deciso di lasciare l’aula in segno di protesta, comunicandolo preventivamente alla presidenza”. “In aula – prosegue – ho elencato con forza i risultati concreti dell’azione del Governo e del ministro Tajani: dall’iniziativa ‘Food For Gaza’, ai milioni di euro stanziati per gli aiuti umanitari, fino all’accoglienza dei bambini palestinesi. Proposte come quella approvata oggi vanno nella direzione opposta rispetto alla costruzione di un dialogo. Isolare Israele non è la strada per la pace”.

Fdi: Vogliono rompere i rapporti con l’unico Stato democratico del MO

“Israele oggi rappresenta l’avamposto dell’Occidente, baluardo di democrazia in Medio Oriente, sostenere Israele significa proteggere la nostra libertà e la nostra democrazia”. Cosi in una nota il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia a Napoli. “Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia volutamente non ha partecipato ieri alla seduta del consiglio comunale sulla situazione di Gaza e considera inappropriata la mozione approvata che impegna il sindaco e l’amministrazione a rescindere ogni collaborazione istituzionale con enti, associazioni e istituzioni israeliane. Queste richieste – si legge nella nota – sono utili esclusivamente ad incentivare le azioni terroristiche di Hamas e di tutto l’estremismo arabo che trova sponda nei movimenti di sinistra”.

Manfredi: Ma noi seguiamo l’idea “Due popoli due Stati”

“Non so che cosa significa per un Comune l’interruzione dei rapporti con Israele”. Lo spiega il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi commentando, a margine di una conferenza stampa a Palazzo San Giacomo, l’approvazione della mozione che impegna il primo cittadino e l’amministrazione a “rescindere ogni collaborazione istituzionale con enti, associazioni e istituzioni israeliane espressione diretta dell’attuale governo israeliano”. Il presidente dell’Anci sostiene che, attraverso l’atto, sia stato “espresso un principio”, ribadendo come occorra “distinguere quelle che sono le azioni del governo con quello che è il popolo israeliano. Credo che con il popolo israeliano dobbiamo mantenere sempre rapporti di relazione, di civiltà, soprattutto con quella parte del popolo israeliano che sostiene percorsi di pace e di tolleranza”. Manfredi ribadisce che c’è una “non condivisione delle politiche che sono state messe in campo dal governo”, esprimendo l’augurio che “finalmente ci sia un percorso di pace che garantisca i diritti di tutti, salvaguardi la vita umana, il principio del diritto umanitario, che è un principio di civiltà, e che alla fine questa crisi possa essere ricomposta e si possa andare avanti verso l’idea di due popoli, due Stati, che è quella che noi seguiamo”.