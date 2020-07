Palazzo Vialdo per l’estate punta su vista mare e nuove specialità a bordo piscina

Grandi novità per i fratelli Di Prisco di Torre del Greco. Il locale mondano “Palazzo Vialdo”, da sempre un riferimento per tipicità e sapori del menu’, con vari concept che animano sale e piani con una diversa offerta gastronomica, dalla cucina del Bistrot alla pizza gourmet, dal Pà Nino a caffetteria e gastronomia. Un’esplosione di sapori che per l’estate arricchisce il Bistrot spostando l’offerta di cucina e sapori “A mmare”, con una nuova location e dal menu’ “Easy Gourmet” con sedute anche a bordo piscina. A fare da cornice il panorama mozzafiato della costiera vesuviana. A deliziare i palati i piatti prelibati della brigata composta da Vincenzo Cioffi, Antonio Perna e Giuseppe Squillante, Gennaro Boragine, Girolamo Oliviero, Luigi Ferrone, Andrea Nella e Giorgio Laranga Daniele.

In quale locations? A Torre del Greco negli ambienti di “La Vela Yacht Club” in via Prota 51, a pochi metri da Via Nazionale (location storica di Palazzo Vialdo).

“Stiamo lavorando orami da un anno per la creazione della location A mmare per uno dei nostri concept – illustra Vincenzo Di Prisco, AD e coordinatore dell’offerta gastronomica di Palazzo Vialdo – a causa del Covid non abbiamo potuto concludere gli interventi di ristrutturazione in corso nella villa accanto a La Vela Yacht Club, ma abbiamo deciso di avviare comunque il nuovo progetto usando gli ambienti di La Vela in modo sperimentale per questa prima estate, per poi continuare il prossimo anno l’esperienza alla reale sede “A mmare”, dove intanto abbiamo ripreso già il recupero degli spazi e saremo sicuramente pronti entro il nuovo anno”.

Grande entusiasmo e spirito d’iniziativa ha spinto i fratelli Di Prisco a mettersi in gioco anche dal punto di vista del menu’, lasciando ampio spazio alla selezione delle carni, puntando sulla selezione di allevamenti e tagli, e naturalmente al pescato del giorno.

Il servizio in sala, con 100 posti a sedere, sarà curato dal maitre Giovanni Petrone, affiancato da Nicola Cirillo è da una giovane squadra guidata con l’aiuto dei due sommelier Andrea Libro e Raffaele Balzano.

“Il mio coordinamento nasce dalla creazione del progetto del palazzo – racconta l’imprenditore Vincenzo Di Prisco, esperto di gusto ed amante del marketing territoriale – Pensato e creato come un vero HUB DEL GUSTO. Per me è una grande palestra, è un hobby, una passione che ho scoperto in questi ultimi 20 anni. E il viaggio diventa ogni giorno più entusiasmante. Non essendo nato come ristoratore, il progetto è stato creato in funzione a cosa mancava in questa zona e si e’ evoluto, seguendo step by step i cambiamenti di mercato, le nuove esigenze dei consumatori e specializzazione acquisita sul campo”.

Da qui la creazione di una ricetta esclusiva, dove l’ambiente e’ diventato sempre più accogliente, con ampi spazi che nella versione “A mmare” si abbinano alla vista mare e alla possibilità di pranzi e cene a bordo piscina. Il menu’ si ispira al concetto di Bistrot, dove carni selezionate e pescato del giorno specialità del territorio la fanno da padroni. Non manca la lista di vini e birre, con un’attenzione particolare al territorio regionale.

E la location Vintage nel Palazzo d’Epoca di Via Nazionale? Niente paura! Ritorna per l’inverno a Torre del Greco con grandi sorprese: una bottega dedicata alle tipicità e nuove ricette di panini e pizze gourmet con i pizzaioli Salvatore Balzano e Girolamo Granata.

“Un’esperienza sensoriale tra le bontà territoriali – conclude Di Prisco – tra mare e Vesuvio, brindando con etichette ricercate e birre artigianali, gustando carni selezionate preparate con diversi metodi di cottura e pizze all’insegna della tradizione per le metodologie di preparazione, ma con ingredienti ricercati con attenzione”.