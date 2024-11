Palermo, aperta al territorio la Neonatologia di Villa Serena

PALERMO (ITALPRESS) – La Neonatologia di Villa Serena a Palermo è aperta al territorio. Il reparto, infatti, può accogliere i neonati fino a 28 giorni dalla nascita, riferiti alla clinica dai pronto soccorso ospedalieri e dai pediatri di libera scelta e privati. L’Unità Funzionale dispone di un’area di patologia neonatale specificamente dedicata, dove vengono curati con eccellenti risultati i piccoli pazienti affetti da problematiche respiratorie, gastrointestinali e da altre cause che non richiedano assistenza in terapia intensiva.

L’Unità funzionale di Neonatologia di Villa Serena, di cui è responsabile Giovanni Muscolino, è una realtà consolidata, sicura ed efficiente con 10 posti letto di terapia semintensiva intermedia neonatale e offre un servizio assistenziale, equiparato a quello ospedaliero con la presenza h24 di un medico neonatologo e di un anestesista. I medici del reparto assistono i neonati fino al compimento del primo mese di vita, compresi i prematuri, al parto e subito dopo, qualora presentino particolari patologie da trattare. La clinica è sede di punto nascita regionale con oltre 100 parti al mese.

-foto ufficio stampa Villa Serena –

(ITALPRESS).