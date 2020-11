Palermo: dissequestro Virgin, Gip ‘pervicacia criminosa degli indagati, escluso pericolo crollo’

Palermo, 12 nov. (Adnkronos) – “Pur riaffermandosi la natura abusiva delle opere in contestazione ed evidenziando ancora una volta la pervicacia criminosa mostrata dagli indagati, deve ritenersi che, escluso il pericolo di crollo, sia venuto meno il pericolo attuale e concreto di aggravamento del carico urbanistico, quantomeno per le opere abusive già ultimate”. E’ quanto scrive, come apprende l’Adnkronos, il gip del Tribunale di Palermo Fabio Pilato nel provvedimento di dissequestro della struttura a cui erano stati posti i sigilli lo scorso 8 ottobre. Secondo l’accusa, nel ristrutturare l’immobile sarebbe stata aumentata la superficie utile dell’edificio, lavori per cui sarebbe stata necessaria la concessione edilizia, che però non è mai richiesta. In questo modo si sarebbero anche risparmiati 60mila euro di oneri di urbanizzazione. Nella vicenda sono implicati anche funzionari di pubblica amministrazione. La palestra Virgin Active è totalmente estranea alla vicenda.