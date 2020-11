Palermo: Gip dissequestra parte palestra Virgin Active (2)

(Adnkronos) – “Poiché i consulenti di pm e difesa concordano circa l’insussistenza di un pericolo di crollo, deve ritenersi che sia venuto meno il primo profilo di pericolo ravvisato in sede genetica, laddove era prevalsa l’originaria affermazione del consulente del pm, secondo cui l’assenza delle dovute indagini sismiche aveva portato alla costruzione di una struttura eccessivamente pesante, che i sottostanti pilastri non sarebbero stati in grado di reggere in caso di terremoto”, scrive ancora il gip Fabio Pilato.