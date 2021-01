Palermo, 2 gen. (Adnkronos) – Da ieri pomeriggio diverse squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Palermo sono al lavoro in via Altofonte per l’incendio di uno scantinato adibito a magazzino di una attività commerciale. Le fiamme sono state spente poco fa e ora è in corso la bonifica dei locali andati a fuoco