Palermo, Lagalla “In agenda nessuna discussione sul rimpasto Giunta”

PALERMO (ITALPRESS) – “Quello che è successo negli ultimi giorni non riguarda in alcun modo il Comune: è un fatto politico che si sta consumando, su cui ho ampiamente espresso la mia posizione”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla a margine della presentazione, a Palazzo Palagonia, del programma di iniziative per la Giornata mondiale della salute mentale. “Valuteremo nei prossimi giorni se ci saranno ulteriori richieste di approfondimento dai partiti – continua Lagalla, – Abbiamo sempre detto che a metà mandato avremmo fatto un tagliando di tutte le posizioni, ma al momento non ho in agenda nessuna discussione sul rimpasto“.

xd8/pc/gsl