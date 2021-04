Palermo, l’Amat si candida a punto vaccinale per i propri dipendenti

PALERMO (ITALPRESS) – “Amat, in collaborazione con Asstra, Asp e la Struttura nazionale di attuazione del piano di vaccinazione, ha proposto la propria candidatura come punto vaccinale per i propri dipendenti allo scopo di tutelare il personale della società e rassicurare ancora una volta i clienti del trasporto pubblico della Città di Palermo che potranno contare non solo su mezzi sanificati quotidianamente ma anche su personale vaccinato”. A dirlo in una nota il presidente dell’Amat, azienda dei trasporti di Palermo, Michele Cimino. “La disponibilità dei vaccini anti-Covid e la loro diffusione su tutto il territorio nazionale riveste un ruolo decisivo anche per la ripresa delle attività sociali e lavorative in piena sicurezza”, aggiunge.

“Per questi motivi riveste fondamentale importanza il protocollo sottoscritto il 6 aprile scorso da istituzioni, organizzazioni sindacali e datoriali per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti di vaccinazione straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro”, conclude Cimino.

(ITALPRESS).