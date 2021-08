Palermo: Ordine avvocati, ‘falso studio legale come avvoltoi in ospedale, denunceremo’

Palermo, 26 ago. (Adnkronos) – “Ieri mattina l’ospedale di Villa Sofia di Palermo è stato invaso da biglietti da visita di un falso (?) studio legale che promette azioni risarcitorie per malasanità”. A puntare il dito il presidente dell’Ordine dei medici Toti Amato, che ha già segnalato all’Ordine degli avvocati di Palermo, guidato dal presidente Antonello Armetta, “l’ennesimo tentativo di trarre profitto sfruttando le disgrazie e i lutti delle famiglie in un momento di emergenza sanitaria in cui medici e sanitari stanno facendo anche l’impossibile per la salute della collettività. I medici si aspettano maggiori controlli e provvedimenti dalle istituzioni competenti, i cittadini lealtà. Ai pazienti e familiari dico: state in guardia dagli avvoltoi”.