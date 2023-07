Palermo ricorda il giudice Rocco Chinnici

PALERMO (ITALPRESS) – Cerimonia a Palermo per ricordare il giudice Rocco Chinnici. Ricorre oggi il 40esimo anniversario della strage che, nel 1983, scosse profondamente Palermo e l’Italia intera con l’uccisione del magistrato, capo dell’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo. Con lui morirono due carabinieri della scorta, il maresciallo Mario Trapassi e l’appuntato Salvatore Bartolotta, e anche Stefano Li Sacchi, portiere dello stabile di via Pipitone Federico in cui il giudice abitava. xd8/vbo