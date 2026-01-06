Palermo, Tamajo visita presepe vivente di Partanna Mondello, “Posto magico”





PALERMO (ITALPRESS) – “E’ un modo per valorizzare questo territorio, questa parte di territorio del comune di Palermo e ringrazio tutti i componenti, i ragazzi dell’associazione che ogni anno per fare qualcosa di buono, per donare qualche momento di spensieratezza alla borgata, fanno veramente un gran lavoro. E questa è la testimonianza di come sta crescendo anno dopo anno questo presepe, sia in dal punto di vista della professionalità che dal punto di vista delle presenze. Ho registrato tantissime presenze di persone non solo di questo comprensorio ma che vengono da tutta la provincia di Palermo per cui ci abbiamo investito, ci crediamo e questo è un posto veramente magico, suggestivo dove si possono realizzare tante cose”. Lo ha detto Edy Tamajo, assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, in visita al Presepe vivente di Partanna Mondello.

