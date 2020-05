Palermo: tradito dalla sua impronta, Polizia arresta un giovanissimo rapinatore (2)

(Adnkronos) – Per acquisire il maggior numero di informazioni nell’immediatezza dei fatti, alcuni operatori avevano estrapolato le immagini del fallito colpo, notando dalla visione delle telecamere di video sorveglianza particolari “inconfondibili” dell’abbigliamento indossato da entrambi i malviventi e del modello di pistola, poi rivelatasi giocattolo, ma utilizzata priva di tappo rosso per tentare di compiere la rapina. Questi utilissimi elementi erano stati quindi condivisi con i colleghi della polizia giudiziaria impegnati per strada che, immediatamente, avevano cominciato a battere i vicoli della Zisa, riuscendo ad individuare lo stesso scooter nero di grossa cilindrata utilizzato poco prima per la fuga, con a bordo due giovani, fortemente somiglianti alle descrizioni diramate.