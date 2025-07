Palermo,Ferrandelli denuncia aggressione “Sto bene, evitato il peggio”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sono appena uscito dalla squadra mobile della questura di Palermo dove ho denunciato l’aggressione ai danni di un giovane imprenditore a cui, intromettendomi e interponendomi, ho evitato il peggio. Sto bene, qualche contusione e tanta indignazione”. Lo scrive in un post su Facebook l’assessore all’Emergenza abitativa del comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli che oggi ha subito un’aggressione dopo essere intervenuto per soccorrere il titolare di un bar. “Sono certo che le istituzioni tutte insieme sapranno fare quadrato rispetto a quanto accaduto e che sapranno individuare gli autori dell’aggressione e restituire giustizia a questa bellissima città. Ringrazio tutti i cittadini che mi stanno inondando di sostegno e affetto e che stanno dimostrando che c’è una Palermo che non si rassegna a questi episodi, che non abbassa la testa e che, soprattutto, vuole vivere a testa alta e con la schiena dritta. La rete istituzionale sta serrando le file, il sindaco e i mei colleghi stanno seguendo da vicino tutti i passaggi e le forze dell’ordine, questore in testa, sono impegnate nell’assicurare giustizia e a questa città. Andiamo avanti, tutti insieme, con più determinazione di prima”.

