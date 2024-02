Palestina, diplomazia a sostegno dei bambini di Gaza

Un nuovo gruppo di giovani feriti palestinesi è partito il 9 Febbraio 2024 di mattina dal Cairo a bordo di un C130 dell’Aeronautica militare, 10 bambini e ragazzi e i familiari che li accompagnano, nell’ambito dell’impegno italiano di portare in Italia 100 feriti o malati provenienti da Gaza. Per accoglierli è giunta oggi al Cairo da Roma una delegazione guidata dal capo dell’Unità d Crisi della Farnesina Nicola Minasi che ha fatto visita, insieme all’ambasciatore italiano in Egitto, Michele Quaroni, ai piccoli ricoverati all’Ospedale italiano del Cairo e ai loro familiari, presenti mediatori culturali, sanitari, esponenti della Mezzaluna rossa e funzionari del ministero della Salute egiziano. Siamo qui per visitare bambini che hanno subito ferite molto gravi”, ha detto l’ambasciatore Quaroni, ricordando l’impegno del governo italiano. L’Italia ha attivato già a dicembre una grande operazione di aiuto al governo egiziano per l’emergenza umanitaria della popolazione palestinese a Gaza. Abbiamo portato qui la nave ospedale Vulcano che ha operato dall’inizio di dicembre ed è partita nei giorni scorsi portando con sé feriti e i loro accompagnatori, la settimana scorsa c’è stato un altro volo. Stiamo davvero collaborando moltissimo, abbiamo messo in piedi una grande operazione umanitaria a sostegno dello sforzo che stanno facendo soprattutto gli egiziani ma anche altri Paesi”. Quaroni ha ringraziato il governo egiziano “senza il quale la nostra operazione non sarebbe stata possibile”, sottolineando l’impegno del governo italiano e lo “sforzo corale” del coordinamento tra ministeri con anche la presidenza del consiglio impegnata in prima linea”, nonché quello delle “Regioni che, con la loro accoglienza hanno dimostrato l’impegno morale di tutto il territorio”.