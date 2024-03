Palestina, italiani in prima linea per gli aiuti ai bambini di Gaza

“Finora abbiamo trasferito in Italia un centinaio di bambini, ciascuno accompagnato da un parente. Questi bambini ricevono cure mediche complete presso strutture mediche specializzate in tutto il Paese, inclusi ospedali come Gaslini a Genova, Mayer a Firenze, Bambino Gesù e Sant’Andrea a Roma, Rizzoli a Bologna, San Gerardo a Monza, Pini e Niguarda a Milano, Santobono di Napoli”. Lo ha sottolineato l’ambasciatore d’Italia in Egitto, Michele Quaroni, in un’intervista al quotidiano statale egiziano Al Ahram, in cui ha ricordato, tra l’altro, che domenica altri 40 feriti di Gaza, tra cui 19 bambini, sono stati evacuati e trasportati in vari ospedali italiani e altri ancora saranno portati in Italia nelle prossime settimane.

“Abbiamo lavorato in piena collaborazione con le autorità egiziane per fornire assistenza umanitaria ed evacuare soprattutto donne e bambini in condizioni vulnerabili e portarli in Italia”, ha detto l’ambasciatore, ricordando che dal mese di ottobre il Ministero degli Esteri italiano, insieme a quello della Difesa, ha organizzato diversi voli umanitari. Ha ricordato poi l’opera della nave ospedale militare ‘Vulcano’, che durante la sua permanenza nel porto di Al Arish ha accolto e curato un centinaio di pazienti, per lo più bambini e donne gravemente feriti.

“Il successo di queste operazioni è stato reso possibile da una cooperazione molto forte e fruttuosa tra Italia ed Egitto”, ha detto, in particolare con il ministero della Salute e la Mezzaluna Rossa egiziani. Un ruolo del tutto particolare – ha aggiunto – ha avuto e continuerà ad avere il personale dell’Ambasciata d’Italia e quello dell’Ospedale Italiano Umberto I del Cairo”.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato l’iniziativa ‘Food for Gaza’, ha ricordato Quaroni, che prevede uno sforzo coordinato con le agenzie e le organizzazioni competenti delle Nazioni Unite e nazionali per garantire accesso al cibo. L’Italia poi – ha proseguito – si unirà anche agli sforzi dell’Ue per attivare una linea di soccorso marittimo per la popolazione della Striscia da Cipro.

L’Italia è impegnata anche sulla crisi del Mar Rosso – ha poi ricorato – svolgendo “un ruolo di primo piano” nella missione Aspides dell’Ue a protezione delle navi mercantili europee. E prosegue nel sostegno alle iniziative per la pace a Gaza: “L’Italia ritiene che la soluzione dei due Stati sia essenziale per raggiungere una pace duratura tra israeliani e palestinesi.

Siamo pronti a sostenere gli sforzi volti a portare avanti questa soluzione e a favorire il dialogo tra le parti coinvolte.

L’Italia resta impegnata a collaborare con i partner internazionali per promuovere la pace e la stabilità nella regione”. E apprezza gli sforzi dell’Egitto per la pace e per gli aiuti.