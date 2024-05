Palestinesi fuggiti da Rafah arrivano con auto cariche a Khan Younis

Dopo l’ordine d’evacuazione dell’esercito israeliano

Khan Younis (Striscia di Gaza), 8 mag. (askanews) – Nelle immagini si vedono camion carichi di aiuti e una fila di auto di palestinesi fuggiti da Rafah, con le loro cose caricate sul tettuccio, che arrivano a Khan Younis in seguito a un ordine d’evacuazione dell’esercito israeliano.Nonostante i ripetuti avvertimenti e le pressioni internazionali per una tregua, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è detto determinato a lanciare un assalto di terra a Rafah, al confine meridionale della Striscia di Gaza, che Israele considera l’ultima roccaforte di Hamas.Secondo il vicedirettore per gli Affari a Gaza dell’agenzia Onu Unrwa, Scott Anderson, “circa 50.000 persone” hanno lasciato la città di Rafah nelle ultime 48 ore. “Li abbiamo visti andare a Khan Younis – ha riferito – alcuni sono andati nell’area umanitaria ampliata di Al-Mawasi, altri sono andati a Deir al-Balah”.Il 6 maggio l’esercito israeliano ha ordinato ai residenti dei quartieri orientali di lasciare immediatamente la zona, consigliando di recarsi nell’area umanitaria della città costiera Al-Mawasi. Anderson ha detto che “certamente non ha le infrastrutture che ci si aspetterebbe”, aggiungendo che ospita già oltre 400.000 persone.