Palinsesti Rai, Benigni, Whoopy Goldberg e Kevin Spacey le grandi novità

Roma, 27 giu. (askanews) – Presentati oggi a Napoli i nuovi palinsesti Rai per la stagione 2025-26. Tante conferme e non poche sorprese, la prima delle quali il ritorno di Roberto Benigni con una serata evento in prima serata su Rai 1, in occasione della chiusura del Giubileo. Ad annunciarlo, emozionato, è stato l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi: “Dal cuore simbolico e spirituale della Città del Vaticano prenderà forma un racconto che unisce il linguaggio dell’arte alla profondità della fede, in un luogo di grande impatto visivo, un’opera che incarna pienamente la funzione del servizio pubblico, quello di coniugare cultura, emozione e identità e parlare al mondo intero”.

Altra grande sorpresa l’ingresso della pluripremiata attrice e icona internazionale Whoopi Goldberg nel cast di “Un posto al sole”, lo storico daily drama di Rai 3. Con una carriera straordinaria che spazia tra cinema, teatro, televisione e produzione, Whoopi Goldberg è una delle pochissime artiste al mondo ad aver conquistato i quattro principali riconoscimenti dell’intrattenimento americano: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award (EGOT). Kevin Spacey, altro attore Premio Oscar, sarà invece uno dei protagonisti di “Minimarket”, la nuova sitcom pensata per RaiPlay.

I grandi show di prima serata rappresenteranno anche quest’anno lo zoccolo duro dell’intrattenimento per il pubblico di Rai 1. Mattatore del venerdì sera sarà il direttore artistico del Festival, Carlo Conti, alla guida del suo “Tale e Quale Show”, con un nuovo cast pronto a stupire, rinnovati effetti scenografici e coreografici, e gli immancabili giudici.

Milly Carlucci condurrà “Ballando con le stelle” che si conferma la punta di diamante del sabato sera, e quest’anno festeggerà i suoi 20 anni con tante novità che alimenteranno quello che ormai è il grande evento dell’autunno. A questi due titoli che hanno segnato e continuano a segnare il grande successo dell’intrattenimento Rai, seguirà, da novembre, “The Voice Senior” con Antonella Clerici e gli immancabili coach pronti ad ascoltare i talenti over 60 e le loro storie di vita. L’access prime time sarà ancora territorio di Stefano De Martino con “Affari Tuoi”, che lo scorso anno si è consacrato game show dei record. Da settembre al via la nuova edizione che promette un perfetto connubio di leggerezza e suspense.

Per la prossima stagione, film e serie televisive si confermano un elemento chiave della programmazione Rai. Nel palinsesto autunnale è previsto un incremento nel numero di opere cinematografiche, documentari e serie di grande richiamo. L’autunno si apre con una nuova e ambiziosa produzione francese: “Occhi di gatto”, in onda su Rai 2: una serie che, insieme alla consorella di Rai 1, “Morgane Detective Geniale” e altri prodotti di casa nostra, qualifica il genere poliziesco e avventuroso in un ambito sempre più femminile. L’Europa si conferma come polo produttivo sempre più fertile e capace di produzioni importanti: è il caso di “Rise of Raven”, saga molto potente, ambientata nel tardo Medioevo, di retaggio austriaco, ungherese e tedesco che sarà trasmessa su Rai 2, rete fortemente votata alla serialità, anche hollywoodiana.

Quanto ai programmi di informazione, la nuova stagione televisiva si aprirà con alcune novità e il ritorno di appuntamenti molto attesi. In prima serata ritroveremo in onda quei titoli che hanno lasciato un segno profondo nella storia dell’informazione Rai come “Chi l’ha visto?” con Federica Sciarelli, “Report” di Sigfrido Ranucci, “PresaDiretta” di Riccardo Iacona, “Amore Criminale” con Veronica Pivetti, le inchieste sulla sostenibilità di “Indovina chi viene a cena” con Sabrina Giannini, le inchieste di “Farwest” con Salvo Sottile, a cui si affiancherà “Lo Stato delle Cose”, il talk d’inchiesta ideato e condotto da Massimo Giletti.

Grandi successi consolidati torneranno a presidiare la fascia dell’access prime time, come “Cinque Minuti” di Bruno Vespa su Rai 1, “Il cavallo e la torre” con Marco Damilano su Rai 3, “La Confessione” di Peter Gomez assieme ad una nuova edizione di “Nuovi Eroi”, il programma che racconta le grandi storie di eroismo quotidiano e impegno civile di chi è stato insignito con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Su Rai 1, in seconda serata, da martedì a giovedì, torna “Porta a Porta”, lo storico talk di politica e società condotto da Bruno Vespa. Il lunedì si avvicenderanno invece “Cose Nostre” con Emilia Brandi e “Storie di sera” con Eleonora Daniele.

Infine, in attesa dell’esito del bando presentato dal Comune di Sanremo, l’Ad Rossi ha assicurato che la Rai in ogni caso farà il suo Festival nel 2026. “Il Festival di Sanremo è il Festival di Sanremo, ma è anzitutto il Festival della Rai, nel senso che senza la Rai non esisterebbe il Festival di Sanremo. Ovviamente noi attendiamo l’esito del bando”, ma “siamo fiduciosi e stiamo iniziando a lavorare. La Rai farà il Festival. Se non dovesse essere Sanremo – ma noi siamo convinti che sarà il Festival di Sanremo – la Rai farà il suo Festival perché è in grado di avere una macchina produttiva unica in Italia, capace di realizzare un evento di questo tipo dovunque”.