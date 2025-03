Palladino “Con il Panathinaikos può essere la gara della svolta”

FIRENZE (ITALPRESS) – “C’è grande attesa perchè sappiamo quanto sia importante questa partita per noi, per la nostra società, per i tifosi, per tutto l’ambiente di Firenze, non vediamo l’ora di scendere in campo. Bisogna approcciarla come una finale. Credo che domani possa essere davvero la partita della svolta perché sono quelle gare che ti danno lo slancio”. Lo ha detto il tecnico viola, Raffaele Palladino, alla vigilia del ritorno degli ottavi di Conference League fra Fiorentina e Panathinaikos in programma domani sera allo stadio Franchi.

Palladino, che non ha sciolto il dubbio su chi giocherà titolare domani in porta (“lo scoprirete leggendo le formazioni”), ha annunciato il recupero di Folorunsho, con unico indisponibile, oltre a Bove, l’infortunato Colpani. Fin qui dati non esaltanti dalla prevendita dei biglietti. “Sono sicuro che lo stadio ci aiuterà. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi perchè sono sempre stati la nostra carica, la nostra energia, la nostra forza, domani abbiamo bisogno di loro per passare il turno, obiettivo che per noi è fondamentale”.

Andare avanti avrebbe un certo peso anche per il destino viola dello stesso Palladino. “Il futuro mio non è importante. E’ importante il presente e il futuro della Fiorentina. Quindi massima concentrazione su quello che dovremo fare”, taglia corto il tecnico viola.

Carico Robin Gosens. “Abbiamo analizzato bene la gara di andata, secondo me c’è stato quel calo inspiegabile che va comunque accettato, anche perchè domani abbiamo una seconda partita. Siamo prontissimi per affrontare al meglio il Panatinaikos”.

La sua esperienza e le sue qualità da leader possono avere un peso importante per la preparazione della Fiorentina. “Anche in settimana ho parlato con i ragazzi, se servirà lo farò anche domani. Cerco sempre di dare una mano a tutti”.

Un modo per allontanare ogni possibile negatività. “Dovremo affrontare il Pana con leggerezza e positività per passare il turno insieme ai nostri tifosi. Siamo i primi a voler dare delle risposte positive alla nostra gente. Sentiamo questa responsabilità e, a cuore aperto, vi dico che non ci tireremo indietro mai. Daremo tutto. Domani avremo bisogno di tutto l’amore dei nostri tifosi”.

Gosens insiste sull’essere ottimisti. “Le vittorie ti danno autostima e fiducia in te stesso. In questo momento stanno mancando dei risultati positivi. Stiamo preparando le partite nella maniera giusta e domani in campo lotteremo fino alla fine, sperando in un risultato positivo”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).