Pallamano, l’Italia ai mondiali dopo 27 anni

Roma, 14 mag. (askanews) – Dopo 27 anni dalla prima ed unica volta, quella del 1997, la Nazionale maschile di pallamano si qualifica ai Mondiali.

Gli azzurri compiono l’impresa a Podgorica, battono i padroni di casa di Montenegro con il punteggio di 33-31 e, anche in virtù del successo per 32-26 nella gara di andata di Conversano, superano i play-off (foto Federazione Italiana Giuoco Handball) e conquistano un posto nella rassegna iridata del 2025. I Mondiali andranno in scena dal 14 gennaio al 2 febbraio dell’anno prossimo in Croazia, Danimarca e Norvegia.